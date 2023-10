Boric y decisión de FIFA: Lamento que haya instituciones que funcionen de manera poco seria o sorpresiva

El Presidente Gabriel Boric lamentó la decisión de la FIFA de excluir a Chile de la organización de la Copa del Mundo de 2030 y apuntó a la "poca seriedad" de la institución que rige el fútbol mundial.

"Nosotros cumplimos con todo lo que correspondía. Lamento que haya instituciones que funcionen de forma poco seria y sorpresiva, y por cierto vamos a hacer valer los derechos de Chile, con la integridad nacional y nombre de Chile no se juega", declaró Boric.

Además, remarcó que "no es una decisión en la que el Gobierno haya pecado de negligencia, es una decisión de la FIFA. Lo conversé con presidentes de Argentina y Paraguay, y ellos se enteraron cuando se hizo público. No tenían conocimiento".

Por su parte, Camila Vallejo, ministra de la Secretaría General de Gobierno, explicó en Meganoticias los procedimientos y gastos implicados en la fallida postulación para el Mundial 2030.

"Entendemos la autonomía de la FIFA y sus procedimientos, pero nosotros levantamos la candidatura y estábamos esperando el proceso de postulación, que era para el próximo año, primer semestre. Acá hubo un cambio en el formato de la postulación", explicó de entrada Vallejo.

En la misma línea, remarcó que "las federaciones postulan con respaldo de los Estados y nosotros como gobierno continuamos con esta decisión de Estado de 2019".

"Acá las postulaciones las hacen las federaciones, los gobiernos no se entrometen, hay autonomía, no corresponde, hay normativas. Los gobiernos dan respaldo de Estado, por eso el Presidente tuvo conversaciones con mandatarios, la exministra Alejandro Benado hizo gestiones bilaterales para tener acuerdos políticos de los Estados de tener el sueño del Mundial en Sudamérica", recordó.

Respecto a la inversión, Vallejo sostuvo que los cuatro países acordaron aportar montos por igual para financiar el proceso de postulación (950 mil dólares), pero sólo se gastaron 90 millones de pesos (de casi 870 millones de pesos comprometidos).

"Esos recursos están comprometidos, pero no están ejecutados. Hubo un compromiso inicial de los representantes de cuatro países de invertir este momento, pero Chile no alcanzó a gastar eso, lo único que logró ejecutar son 90 millones, pero la licitación que venía después, para la carpeta de postulación formal, no se logró", sentenció.