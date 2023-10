FIFA excluyó a Chile de la organización de la Copa del Mundo 2030

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, informó este miércoles que el Mundial 2030 vivirá sus tres partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay, por lo que Chile, que formaba una candidatura conjunta con esos países, fue excluido por la FIFA.

De acuerdo a lo anunciado en la sede del organismo sudamericano, la Copa del Mundo del centenario se disputará en Europa, con la salvedad de los tres duelos iniciales.

"Un Mundial de 100 años no debía no recordar y no estar a la altura de la circunstancia, así lo aprendió el pleno del Consejo de la FIFA, quiero agradecer al presidente de la FIFA, al de la UEFA, al de la Confederación Africana, y a todo el Consejo del a FIFA que hizo posible y el fútbol hace posible en unir tres continentes para celebrar un aniversario o el centenario de la fiesta y el deporte más lindo del mundo", señaló.