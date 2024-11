Bárbara Hernández: Su alegría por su documental de la Antártica y las "sorpresas" que se vienen

Bárbara Hernández es una referente en el deporte nacional, ya que ha cruzado los siete martes nadando en condiciones extremas para entregar un mensaje y un legado a todas las mujeres deportistas y a los amantes del deporte en general.

En el marco de una campaña que busca visibilizar a las mujeres que se dedican al deporte, conversó con nuestros micrófonos de Al Aire Libre y nos contó qué se viene en sus próximos desafíos.

Bárbara Hernández y su tremendo presente en la natación

Lo primero para la Sirena del Hielo fue destacar la campaña en la que participó: "Contenta y agradecida de participar en esta tremenda campaña Rexona, que busca visibilizar no tan sólo el deporte femenino sino que también impactar a otras mujeres y atrevernos todos a no bajar los brazos y sobre todo las cosas atrevernos a enseñar en grande".

Luego comentó de su actualidad, puntualmente de su documental de la Antártica que está nominado a los Premios Martín Fierro: "Que nuestro documental, que buscaba no tan solo un récord Guinness sino que también visibilizar todo lo que significa la protección de la Océano Austral, el trabajo de la Armada de Chile, el trabajo en equipo que fue algo súper único, irrepetible, de verdad le dimos la vuelta al mundo con ese mensaje, bueno que esté nominado al Premio Martín Fierro me tomó por sorpresa, me tiene muy contenta, parece que vamos a ir a la gala, entonces un área distinta a la que en general me muevo, pero muy agradecida del cariño de la gente".

"Creo que esa Bárbara antes de irse a la Antártica a la que es ahora, ya con siete mares y estos dos recorridos, creo que aprendí también a tener capacidad de renuncia que no necesariamente es abandonar sino que es atreverte a priorizar el proceso, el propósito, por sobre las cosas incluso por sobre tu individualidad".

También señaló que volverá a la Antártica: "Eso es lo que se viene, tenemos el ok para volver a Antártica gracias a la Armada de Chile y por supuesto a Cancillería, estamos trabajando en un proyecto que tenga que ver con investigación en hipotermia, con Océano, con otro récord Guinness, ¿por qué no? Así que muy contenta como de todo esto que viene, de toda esta novedad y de seguir apoyando y acompañando a otras mujeres en este proceso".

Por otra parte detalló su aprendizaje sobre un traspié que vivió este 2024: "Íbamos por el cruce doble del Canal de Catalina que es parte de los siete mares que ya habíamos terminado, decidí finalizar el nado a las 16 horas, o sea no nadé 25, pero nadamos 16 horas y significó una decisión súper ruda pero creo que finalmente tiene que ver con el mensaje que hemos podido transmitir también que el principal responsable de la seguridad es el propio deportista, más en un deporte extremo y también sé que de alguna u otra forma llevo a ser referente para estas otras mujeres y estas otras niñas y esas otras personas en deportes extremos, entonces debo ser muy madura, muy profesional y muy responsable también con eso".

Finalmente, habló de lo que se viene para ella: "De la Sirena de Hielo pueden esperar muchas más sorpresas. Creo que ha sido una carrera muy a pulso que empezó en tiempos distintos al de otros deportistas, ya mayor, ya con una carrera, pero creo que es importante atrevernos a romper paradigmas, creo que ese es el mensaje que todos los deportistas buscamos transmitir como a soñar en grande, a demostrar que nunca es tarde y que siempre se puede ir por más".