Bárbara Hernández completará el desafío de los siete mares

Bárbara Hernández es sinónimo de récords. La chilena y mundialmente conocida nadadora de aguas gélidas, está ad portas de completar el desafío de los siete mares. Hace poco más de un año, la "Sirena de Hielo" cruzó el estrecho de Cook, aguas que separa las dos islas más grandes de Nueva Zelanda.

Esta vez, el objetivo de Hernández es atravesar el canal de Tsugaru en Japón, última marca necesaria para completar los siete mares. Bárbara será la única mujer que participará de este nado y además la única latina. Una vez que alcance el récord, será la primera sudamericana en alcanzar este desafío.

El nado por el canal de Tsugaru

La chilena contó que será un nado de 12 horas de corrido. Comenzará a las 5 de la mañana, pues es cerca de Hiroshima y hay una base militar "entonces no está permitido nadar de noche y las mejores condiciones siempre son de noche, porque al amanecer viene el tema del viento y las corrientes", agregó en radio Bío Bío.

Finalmente, Bárbara Hernández contó que no le da miedo enfrentar este nuevo objetivo porque "yo nado con los ojos cerrados. No me da miedo la naturaleza, me da miedo no terminar el nado".

El miércoles será su último entrenamiento en Chile y el jueves emprenderá rumbo a Japón para cruzar los 27 kilómetros del canal. La ventana para el nado es entre el 13 y 17 de junio, por lo que tendrá ese rango de cuatro días para llegar a su ansiada meta.