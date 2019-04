Eduardo Cisternas y su récord juvenil en natación: Es increíble, aún tengo la sensación en el cuerpo

El joven nadador chileno Eduardo Cisternas, en conversación con nuestro programa Todo por el Deporte, se mostró feliz por haber conseguido tres medallas de oro en el Sudamericano Juvenil de Natación en Chile y un récord continental, mostrándose emocionado y explicando las claves de su éxito.

"Estoy muy emocionado, aún tengo la sensación de ese récord en el cuerpo. Fue un entrenamiento más duro para esa prueba, ya que el nivel que se debe tener es muy alto. Sabíamos de esa marca, y se logró. Sorprendido y satisfecho con mi esfuerzo", aseguró el deportista de 15 años, que obtuvo preseas doradas en 200, 800 y 1.5500 metros.

"Increíble, se te olvida todo, la gente, los competidores, el agua, solo estás contigo mismo, pensando en ti y en tu entrenador, en los momentos que sufriste tanto, la verdad muy increíble", añadió.

Además, sostuvo que "es impresionante la verdad, ya que me contaron que esto no se logaraba hace más de 18 años. Si me lo esperaba te puedo decir que no, y sí, porque fue un resultado muy trabajado con mi entrenador y la verdad es que estoy muy feliz y muy contento, porque tres medallas significan mucho para el país".

Haciendo un balance de su exitosa participación en el Campeonato Sudamericano, Cisternas dijo que "según mi entrenador y yo la más rara fue en los 200 metros, ya que es la prueba que menos me acomoda, me cuesta bastante arrancar y fue en la que me sentí mejor y más eufórico por el triunfo. Y al contrario, donde me costó más fue en los 1.500 metros, que fue donde obtuve mi mejor marca".

Junto con su gran presente en la natación, Eduardo Cisternas asiste al colegio, donde cursa segundo medio, pára lo cual debe compatibilizar sus horarios, lo que "es bastante complicado, hasta el nivel que alcancé se pone difícil. El estrés te llega hasta un punto muy alto, las pruebas se te acumulan, la verdad no soy el único que tiene esto, en los deportes de alto rendimiento en general pasa esto.

Finalmente el competidor aseguró que "para este primer semestre tenía tres metas, que eran ganar una medalla de oro en el Sudamericano, quiero ir la Mundial junior en Hungría, y quiero obtener una marca técnica en una Copa Pacífico y ya se cumplió una de las tres, así que paso a paso se van dando las cosas, y ojalá ir cumpliendo de a poco, ya que así se van dando los tirunfos", cerró.