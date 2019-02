Pablo Squella tras sanción a Natalia Duco: En Chile hay altos niveles de dopaje

El ex ministro de Deporte lamentó lo ocurrido con la lanzadora de la bala.

El ex ministro del Deporte y ex jefe de la Comisión Nacional de Control de Dopaje, Pablo Squella, analizó la sanción de la lanzadora de la bala Natalia Duco por doping y comentó que este tipo de actos "no le hace bien al deporte chileno" y aeguró que en el país "hay altos niveles de dopaje".

"Es lamentable, así como lo han sido los otros casos anteriores. No le hace bien ni al atletismo ni al deporte chileno", afirmó a La Tercera.

Squella, criticó que esto pase tan seguido en Chile y aseguró que atenta contra las capacidades tanto de los deportistas como de los técnicos que permiten consumir estas sustancias.

"En Chile, que es un país estable, tenemos altos niveles de dopaje y se debe a la pérdida de confianza y, en muchos casos, bajo desarrollo técnico de nuestros entrenadores. El dopaje atenta contra la médula del entrenamiento y el desarrollo de los técnicos", afirmó.

Natalia Duco fue sancionada a tres años sin poder competir tras dar positivo en GHRP-6. Según el ex deportista, el castigo debió ser de cuatros años, pero el tribunal consideró atenuantes como en otros casos para dejarlo en tres.

Además, aseguró que aunque lamenta lo sucedido las normas no se pueden romper.

"El tribunal consideró atenuantes, pues según el Código Mundial Antidopaje y de acuerdo a la sustancia encontrada, le corresponderían cuatro años de suspensión. Hay precedentes en otros países que se ha rebajado la sanción. Lamento lo sucedido a Natalia, pero las normas deben ser respetadas", puntualizó.

También, el ex atleta nacional considera que estos actos son innecesarios, ya que "el cuerpo humano, con buen entrenamiento y basándose en las ciencias del deporte, es posible llevarlo a rendimientos muy elevados, sin recurrir a sustancias externas".