Isidora Jiménez expresó su apoyo a Berdine Castillo y Poulette Cardoch

La velocista nacional Isidora Jiménez expresó su apoyo a sus compañeras del Team Chile Berdine Castillo y Poulette Cardoch, que fueron afectadas por una polémica en la previa del relevo 4x400 metros que dio por cerrada la participación femenina del atletismo en Santiago 2023.

La medalla de plata en 4x100 aclaró en redes sociales que la prueba en que fue segunda junto a Martina Weil, Anaís Hernández y María Ignacia Montt no es la misma del escándalo que acusaron las deportistas antes señaladas, a quienes señaló que "apoyo completamente".

"Estoy con mis compañeras Berdine Castillo y Poli Cardoch, y empatizo con la situación que pasaron a dos horas de tener que competir. No puede volver a ocurrir", expresó en Instagram.

"No estuve presente en ningún momento relacionado a lo que pasó en el relevo 4x400m en la pista de calentamiento previo a la competencia, por lo que no puedo comentar qué fue lo que pasó, insisto, si no que darle mi apoyo a mis compañeras afectadas", agregó.

"Creo firmemente que si la Federación Atlética de Chile expone de forma aún más clara los criterios de cómo se harán los equipos de relevos, no debiésemos tener este tipo de situaciones", complementó.

"Eso no pasa, no es algo común para los equipos de relevos en Chile que te avisen de la 'nada" que hay cambios, sin motivos, el mismo día", cerró.