Lucas Nervi: Me gustaría que la energía de los Juegos sea cotidiana y la vivamos todo el año

El atleta chileno Lucas Nervi conversó en extenso con Al Aire Libre en Cooperativa sobre su gran medalla de oro panamericana en el lanzamiento del disco, que deslumbró al país el pasado

"La energía que hemos recibido en la última semana es total. También en los últimos meses. A mi me gustaba que uno caminaba por la ciudad y empezaba a ver carteles de Santiago 2023; se sentía que la gente iba a estar emocionada", expresó en las Tardes Deportivas.

"A mi me gustaría que toda esta energía la tuviéramos como parte de nuestra rutina diaria, quizás algo cotidiano que podamos vivir durante todo el año. La gente también quiere eso y la única forma es que vayan a seguir a los deportistas en redes sociales. Es el único medio que tenemos para comunicarnos y seguir compartiendo", sumó.

"Nosotros lo único que necesitamos para seguir avanzando es el apoyo, que la gente se involucre en nuestras carreras deportivas y podamos generar más movimiento en el atletismo. Eso va empezar que avance, porque el tema de infraestructura quedó increíble", indicó sobre la interacción con los fanáticos.

"En la vida del deportista uno necesita tener una imagen para tener seguidores y buscar auspicios y tener garantías sociales. Se necesita movimiento y visibilidad para poder estar tranquilos y dedicarnos a lo que más nos gusta hacer", añadió.

La locura de la medalla

Respecto a los días después de su conquista, Nervi aseguró que "no lo he procesado todavía. Me he procupado de estar un poco 'arriba de la pelota' para poder hablar con la misma euforia de como fue al estar compitiendo. Es súper importante buscar momentos para visualizar lo que fue el deporte y contarlo".

"Aún no me cae la teja de lo que pasó, pero prefiero aguantarlo así un rato. Aparte, me gusta esto de estar hablando, ver como la gente se emociona. Es muy bonito", declaró, para luego abordar la evolución del deporte chileno.

"Hay algo importante en el caso del atletismo. Es un deporte individual, pero hay un equipo gigantesco detrás de cada desempeño y cada medalla. Es importante que el logro de una persona contagia otros logros. Se ha llevado un trabajo como área y Federación muy bueno a la hora de impulsar", expresó Lucas.

"En mi caso, en los lanzamientos, yo soy el cabro chico. Crecí viendo a los lanzadores de martillo haciendo el un dos en el panamericano de Lima (2019). Ellos marcaron un poco la pauta y motivan a seguir adelante. Para nosotros es más fácil con el punto de partida de ver que un compañero ya lo logró".

"Más que solamente buscar la medalla y los primeros lugares, uno como deportista busca tener situaciones bajo presión para sacar lo mejor que tienes", aseguró.

Ahora, con los colores de CD Universidad Católica, Nervi afrontará el Campeonato Nacional Universitario FENAUDE, cuya acción de atletismo tendrá lugar en temuco entre el 15 y 16 de noviembre, en el Complejo "Andrés Bello" de la Universidad de La Frontera.