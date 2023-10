Medallista de oro peruano reclamó porque nadie lo recibió en Lima: Sigo sin tener una llamada

- Revisa el especial de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Una insólita y triste situación vivió el maratonista peruano Cristhian Pacheco, quien luego de ganar el oro de maratón en los Panamericanos Santiago 2023 se sorprendió al ver que nadie llegó al aeropuerto para recibirlo de regreso a su país.

Pacheco, oriundo de Huancayo, arribó a Lima en la mañana del pasado lunes. En la televisión peruana admitió que simplemente tomó un taxi para ir al hotel, que además tuvo que pagar de su propio bolsillo, sin contacto con alguna autoridad deportiva o gubernamental para, al menos, felicitarlo.

Pasados unos días del desaire, el atleta remarcó que "hasta ahorita no he recibido ninguna llamada de nadie", en conversación con el diario La República. "Tanto IPD (Instituto Peruano de Deportes) como la Federación de Atletismo creo que les falta más comunicación a ellos o no tendrán el interés; quizá, tienen sus razones y motivos", dijo.

"Como deportista es lamentable, ya que el IPD, la Federación y el Comité Olímpico saben cuando viajamos y regresamos", añadió con pesar.

Posteriormente, y en el mismo medio, Jorge Obando Vera, vocero del IPD, explicó lo ocurrido: "Nos hubiera gustado que lo reciban en Lima, pero la mayoría de los directivos estamos aquí, en Chile, inclusive el presidente Guido Flores Marchan (presidente de la institución).

"No hubo una buena coordinación en la logística para que lo puedan recibir en el aeropuerto", sumó. Además hizo frente a las críticas por el bajo apoyo económico a los deportistas. "El deporte de alta competencia es caro, pero estamos trabajando para consolidar los logros como país", indicó.

Cristhian Pacheco ganó la maratón masculina con casi un minuto de ventaja sobre el chileno Hugo Catrileo, totalizando dos horas, 11 minutos y 14 segundos.