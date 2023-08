El destacado nadador paralímpico chileno Alberto Abarza conversó con Al Aire Libre en Cooperativa tras su gran Mundial en Manchester, con una plata y un bronce, y expresó que espera seguir su carrera "hasta que me sienta competitivo y me haga feliz", además de expresar que "me encantaría llegar a París 2024" para luego comenzar a dedicar más tiempo a su familia.