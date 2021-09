Francisca Mardones recordó su oro: No quería salir arrepentida, así que di todo y fue doble récord mundial

Francisca Mardones, campeona paralímpica en lanzamiento de bala en los Juegos de Tokio 2020, conversó con nuestras "Tardes Deportivas" de Al Aire Libre en Cooperativa y comentó su tremendo hito.

Mardones nos dijo que "poco a poco he ido dimensionando el logro deportivo. Cuando llegué a Chile me di cuenta que era un hito en el deporte nacional, la primera medalla de oro de una mujer en Juegos Paralímpicos. Estoy muy contenta porque es el fruto de trabajo de años".

[Radio en vivo 🎙] La campeona paralímpica @Fran_Mardones conversa con @alairelibrecl en "Tardes Deportivas": "De a poco voy dimensionando. Soy la primera mujer en conseguir una medalla de oro" #CooperativaContigo https://t.co/FyIfl7oLVc pic.twitter.com/JJDbVmW0uh — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) September 11, 2021

Además, la ex tenista agregó que "la verdad es que son años de preparación para esta instancia. Había participado dos veces en Juegos Paralímpicos como tenista, era la primera vez como atleta. Era la oportunidad de poner en práctica lo trabajado, porque no solo hay un esfuerzo físico, sino que también mental. No quería salir arrepentida de no haber dado lo mejor. Di todo y salió doble récord mundial".

"Cuando voy a una competencia no voy con la intención de ganarle a mi contrincante o una medalla, sino que a mí misma. Yo fui a Tokio a mejorar mi marca, no sabía si eso me iba a dar una medalla. Me dio mucha felicidad ver que el trabajo con mi equipo se había plasmado. En el sexto lanzamiento dije: 'Aún me queda energía, quiero ir por más, no voy a volver a competir en Juegos Paralímpicos', así que di todo y fue otro récord", añadió.

[Radio en vivo 🎙] @Fran_Mardones tras su oro en los Juegos Paralímpicos: "Cuando voy a una competencia no voy el objetivo de ganarle a mi contrincante o ganar una medalla, voy a mejorar mi marca, y eso hice en Tokio" #CooperativaContigo https://t.co/FyIfl7oLVc pic.twitter.com/CoeNVRIDqw — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) September 11, 2021

En la misma línea, señaló que junto a sus compañeros (Alberto Abarza también ganó oro en natación) "hemos entrenado muchísimo, tenemos apoyo bien directo del Comité Paralímpico, estamos bien respaldado, cuando necesitamos algo siempre nos han escuchado".

"Yo sabía que esto iba a pasar. Hemos tenido muchos años de trabajo, nos hemos sacrificado un montón y sabía que en algún momento se iba a demostrar, tenemos que disfrutarlo. Ahora tenemos que seguir trabajando de la misma manera y potenciando, nosotros mismos dejamos la vara alta y ojalá sigan llegando más medallas".

Junto con esto, reveló que cuando dejó el tenis en 2017 le recomendaron dejar la actividad deportiva: "Me dijeron que quizás no era lo adecuado, que quizás debía retirarme por mi edad y trabajar en el deporte, pero yo sabía que tenía más por dar".

Por otra parte, habló de su emoción por tener una barbie propia: "Me gusta. No me lo creo mucho, pero me gusta harto. Es un gran honor que se hayan fijado en mí para hacer una muñeca y motivar a niños y niñas, mostrarles que los sueños se pueden hacer realidad. Jamás me imaginé que iba a ser la primera barbie chilena".

Finalmente, aseguró que todavía no tiene lugar para la medalla: "Voy a llamar a Nicolás Massú y Fernando González para preguntarles dónde guardar las medallas (risas). Todavía estoy buscando un lugar estratégico, o en exhibición. Es una emoción verla. Son años de trabajo y tiene mucho significado", cerró.

[Radio en vivo 🎙] @Fran_Mardones: "Voy a llamar a Nicolás Massú y Fernando González para preguntarle dónde guardar las medallas. Es un gran orgullo y fruto del trabajo" #CooperativaContigo https://t.co/FyIfl7oLVc — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) September 11, 2021

Mardones ganó el oro con doble récord mundial en el lanzamiento de la bala, clase F54, con una marca final de 8.33.