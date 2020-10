Macarena Cabrillana se tituló campeona de dobles en Francia

La tenista paralímpica nacional Macarena Cabrillana se tituló campeona en dobles en el Riviera Open de Francia (ITF1) junto a la británica Lucy Shuker.

El binomio vencedor se impuso en la final por parciales de 6-0 y 6-4 sobre las japonesas Saki Takamuro y Manami Tanaka, logrando coronarse en el torneo galo.

En singles, en tanto, Cabrillana alcanzó la final del torneo tras vencer a Takamuro por 6-3 y 6-1. Por la corona enfrentará a Jiske Griffioen.

French Riviera Open ITF 1 champions 🏆



A second women's doubles title of 2020 for @lucy_shuker

and a first career title partnering Macarena Cabrillana of Chile. #BackTheBrits 🇬🇧🇨🇱 #wheelchairtennis pic.twitter.com/WHYFSZYnbF