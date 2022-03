Nicolás Bisquertt dará el vamos a la participación chilena en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Este viernes 4 de marzo arrancá la 13° edición de los Juegos Paralímpicos de Invierno, competencia que se desarrollará en Beijing, China, y que se extenderá hasta el domingo 13 de marzo. El primer chileno en ver acción será Nicolás Bisquertt.

El deportista chileno tendrá su segunda participación en la cita de los anillos, tras finalizar noveno en Slalom Gigante en Pyeongchang.

Sobre su participación en Beijing indicó que "llegamos con una preparación distinta a la esperada, venimos saliendo de una lesión, pero ya llevamos tres días de entrenamiento en descenso, donde partimos de a poco, conociendo el terreno. En los entrenamientos me estoy metiendo en el octavo lugar. Espero me vaya un poco mejor, creo que me puedo meter entre los 10 primeros en varias disciplinas".

Este viernes 4, Bisquertt saltará a la pista para la prueba de descenso que se desarrollará entre las 23:00 horas y las 02:10.

El sábado 5 disputará el Súper Gigante a las 23:00 horas, mientras el lunes 7 deberá disputar el Sùper Combinado a la misma hora.

El miércoles 9 afrontará su prueba principal, el slalom gigante desde la 22:30 horas, mientas que el 11 disputará el slalon en mismo horario.

Los otros chilenos que disputarán los Juegos Paralímpicos de Invierno son Samuel Fernández (slalon y slalon gigante), Miguel Catalán (slalon y slalon gigante) y Claudia Hernández (slalon y slalon gigante)

