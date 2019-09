Deportistas paralímpicos y nadadora Eliana Busch fueron homenajeados en el Congreso

Este miércoles, la Cámara de Diputados le brindó un homenaje a los deportistas paralímpicos chilenos que participaron de los Juegos de Lima 2019 en una iniciativa de la diputada Erika Olivera que también distinguió a la nadadora de 83 años Eliana Buch.

La ex atleta fue la maestra de ceremonia en una cita a la que también acudió la ministra del Deporte Pauline Kantor, el subsecretario de Deporte Andrés Otero y el Presidente del Comité Paralímpico de Chile Ricardo Elizalde.

En su discurso, Olivera le envió un mensaje al Presidente Sebastián Piñera: "Quiero destacar el apoyo existente, pero hacer hincapié en la importancia de éste para el desarrollo del deporte paralímpico, hoy podemos ver a través de los resultados que cuando el apoyo existe y es bien administrado se logran grandes resultados".

"Así ha quedado demostrado en estos últimos JJPP. Un solo ejemplo de esto, son las 11 medallas de oro obtenidas en los Parapanamericanos, versus las 13 de oro logradas en los Juegos Panamericanos del deporte convencional", agregó.

Sobre el homenaje, la atleta nacional Margarita Faúndez aseguró que "me emocionaron mucho las palabras de Erika Olivera, para mí ella es un referente, siempre la he admirado y ahora como diputada la admiro más. El reconocimiento fue muy bonito"

"Siempre sentí que como atleta y mujer siempre fue un referente y hoy lo es más. Yo me siento muy agradecida por toda su ayuda desde antes de ser diputada, con la ayuda de su abogada Natalie Leyton y de todos los que trabajan con ella. Siempre hay mucha disposición".

Por otro lado, la nadadora Eliana Buch manifestó que "el homenaje me pareció fantástico. Erika ha hecho por el deporte lo que ningún otro congresista, porque ella entiende de qué se trata esto. El deporte es un gran sacrificio, aunque grato, y para poder tener resultados internacionales se requiere perseverancia, pasión y ganas de triunfar".

"Me siento representante de los adultos mayores de Chile. Me siento orgullosa de haber nadado en el último Mundial, donde Japón, que adora tanto a su vejez, no tenía casi representantes. Si yo pude, otros también pueden", cerró.

Tras el homenaje en la Cámara de Diputados, Erika Olivera invitó a los deportistas a un almuerzo.