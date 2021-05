Boni Viada hizo historia y ganó la primera medalla chilena en un Mundial de Enduro

Chile alcanzó este sábado el logro más importante de su historia del enduro ecuestre, ya que consiguió una medalla de bronce en el Campeonato Mundial Adulto 2021, que congregó a los más destacados binomios del orbe en la ciudad italiana de Pisa.

El encargado de conseguir la hazaña fue el jinete Boni Viada, quien con el caballo "AS Embrujo" se instaló en el tercer lugar tras 160 kilómetros recorridos en la ciudad de Pisa.

"Hace una hora y media que terminó la carrera y yo todavía no lo asimilo. No me lo esperaba. Fue una carrera muy dura y muy extraña. No tengo palabras en este momento para describir lo que siento", dijo el joven jinete nacional a minutos de haber terminado la extenuante prueba y tras haber cabalgado por 7h31'26''.

Un buen parámetro para medir la trascendencia del logro del binomio chileno es que los dos primeros lugares fueron ocupados por jinetes de Emiratos Árabes Unidos, el país líder mundial desde décadas en esta especialidad. El oro quedó en manos de Saeed Al Kitbi y la plata fue para Saeed Al Faresi.

En la prueba de los 160 kilómetros tomaron parte un total de 74 binomios, de los cuales solo 26 terminaron el recorrido y lo hicieron con los caballos en perfectas condiciones físicas, tal como lo exige el reglamento.

La actuación de Viada en este mundial se pone a la cabeza en la lista de logros históricos del enduro chileno en donde también destacan el récord mundial de velocidad del caballo nacional "Eclipse" en 2013 y el bronce panamericano adulto conseguido por Maxi Wimmer en 2017.