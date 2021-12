Conmoción en la NFL: Ex jugador falleció tras ser baleado por su padre

Un trágico incidente provocó conmoción en la NFL de Estados Unidos. Otis Anderson Junior, de 23 años y ex jugador de Los Angeles Rams, falleció en un hospital tras recibir un disparo en Jacksonville, Florida. Según los reportes policiales, el agresor fue su propio padre, luego de una discusión doméstica.

De acuerdo a WLTL-TV, Otis Anderson Sr, de 52 años, fue arrestado este martes en la mañana y enfrenta dos cargos, por homocidio e intento de asesinato en segundo grado.

Las autoridades policiales de Jacksonville informaron que el tiroteo ocurrió la noche del lunes. Los oficiales encontraron al deportista con una herida de bala en el pecho, mientras que su madre, Denis Anderson, estaba con varias heridas.

De acuerdo a sus declaraciones, la discusión entre el ex jugador y su padre empezó cuando "el perro de la novia de su hijo mordió a su esposo".

Su ex club, Los Angeles Rams, emitió un mensaje de condolencias a sus seres queridos por esta trágica situación.

The Rams are saddened by the tragic and sudden loss of Otis Anderson Jr. Our sincere condolences are with his family during this very difficult time.



Rest In Peace, Otis. 🙏 pic.twitter.com/riYTep6VLw