El festejo viral de Taylor Swift con Travis Kelce por triunfo en la AFC y paso al Super Bowl

La cantante estadounidense Taylor Swift protagonizó un momento viral durante este domingo cuando celebró junto a su pareja, Travis Kelce, el título de la Copa AFC para Kansas City Chiefs.

El elenco del enamorado de la intérprete se quedó con el título del torneo de conferencia y clasificó para el Super Bowl del próximo 11 de febrero.

Los Chiefs derribaron por 17-10 a Baltimore Ravens en el partido que definió al representante de la Conferencia Americana en el partido más importante de la temporada para el fútbol americano, donde enfrentará a Detroit Lions o San Francisco 49ers.

Taylor Swift was on the field to celebrate the Chiefs AFC Championship with Travis Kelce. #NFLPlayoffs pic.twitter.com/cWiWyvxBfi