Sammis Reyes se alista para hacer su estreno como comentarista y también como actor

Luego de retirarse de la NFL por una conmoción cerebral, el chileno Sammis Reyes fue reclutado por Canal 13 para ser parte de la transmisión de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, pero no solo eso puesto que el ex jugador de Washington Commanders también se alista para hacer su estreno como actor.

"Vuelvo a Estados Unidos el 6 de noviembre, y tengo hartas cosas en mente. No he firmado nada, pero me han llegado hartas ofertas, incluyendo una serie de la cual no puedo dar tantos detalles. Se trata de una serie que se mostrará en Estados Unidos en un sitio muy conocido", contó a Las Últimas Noticias.

"La serie es de ficción. También hay una película por ahí. Me lo han comentado y tendría un rol primario, pero importante", añadió.

"Solo te puedo decir que es por streaming. Si soplo mucho, me retan", contó.

Respecto a su labor de comentarista, el exseleccionado chileno de baloncesto adelantó que "no diría que soy un experto, pero si me tengo fe y confianza".

"Creo que será mejor con mi forma de comunicar. Lo he hecho bastantes veces, no sólo en redes sociales, sino que también en canales de televisión", explicó.