Un tiroteo con heridos sembró el caos en la celebración del Super Bowl en Kansas City

Un tiroteo con heridos en el desfile de los Kansas City Chiefs para celebrar el Super Bowl este miércoles en la ciudad de Kansas City terminó con escenas de caos, policía y ambulancias, después de que se reportaran disparos de arma de fuego.

El suceso ocurrió en las inmediaciones de Union Station, la estación central de ferrocarriles de Kansas City, según informó el departamento local de Policía.

"Hubo disparos al oeste de Union Station, cerca del garaje, y varias personas resultaron heridas", dijo la Policía, que también informó de la detención de "dos personas armadas".

Las autoridades solicitaron el desalojo de la estación central mientras trabajan en determinar "el número de víctimas del tiroteo".

Miles de personas salieron a las calles de Kansas City para celebrar con su equipo el Super Bowl LVIII que ganaron el domingo en un partido frente a los San Francisco 49ers.

Minutos antes del suceso, un autobús en el que viajaban los jugadores -entre ellos el novio de la cantante Taylor Swift, el jugador Travis Kelce- recorrió las calles de la urbe para celebrar la victoria con los aficionados.

