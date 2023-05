Bad Bunny derrotó a Damian Priest en intensa lucha de WWE Backlash en Puerto Rico

El cantante Bad Bunny nuevamente sorprendió al mostrar sus dotes como luchador al imponerse este sábado ante Damian Priest en un intenso y entretenido combate en Puerto Rico, en el marco del evento Backlash de la empresa estadounidense WWE.

La pelea estuvo marcada por espectaculares momentos, en donde Bad Bunny arriesgó su físico ante el castigo de Priest, quien le aplicó una maniobra (suplex) sobre una mesa, generando preocupación en los presentes.

Sin embargo, el "Conejo Malo" no claudicó y recuperó la ventaja, atacando salvajemente a Priest. No obstante, aparecieron Finn Balor y Dominik Mysterio para ayudar a su compañero de la facción Jugdment Day y reducir al afamado artista.

En ese instante el público estalló con las interrupciones en el combate. Primero con el mítico Rey Mysterio, y después con dos héroes locales: Los recordados Savio Vega y Carlito, quienes hicieron estallar de euforia a los puertorriquenses.

The roof just blew off for the return of CARLITO in Puerto Rico at #WWEBacklash!!!



Now that ... THAT's cool! 🍎🍏 pic.twitter.com/WPBQ5DzbHl — WWE (@WWE) May 7, 2023

Savio Vega is here in Puerto Rico at #WWEBacklash to take out The Judgment Day! pic.twitter.com/mBuFevlENZ — WWE (@WWE) May 7, 2023

Finalmente, Bad Bunny se lució con un par de silletazos y la técnica Canadian Destroyer para terminar el combate por cuenta de tres.

Tras el combate, Bad Bunny celebró con Rey Mysterio, Savio Vega, Carlito y los integrantes del LWO (Latin World Order), portando la bandera de Puerto Rico.