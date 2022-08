Con 73 años: Ric Flair volvió al ring para disputar su "Last match" y despedirse como luchador

Ric Flair, leyenda de la lucha libre estadounidense, cerró de forma oficial una trayectoria de 50 años como wrestler protagonizando el evento principal de un PPV independiente organizado en su honor.

La estrella hizo dupla con su yerno, Andrade El Ídolo (conocido también como Andrade Cien Almas durante su paso en WWE, esposo de la también luchadora Charlotte), en un duelo por parejas contra Jay Lethal y Jeff Jarrett, otra figura histórica de la industria.

Durante el combate se destacó la presencia de Mark Calaway, reconocido bajo el mítico personaje de The Undertaker. Además, Sting, pilar de la WCW en la década de los 90, envió un mensaje en video para Flair.

Aquejado por problemas de salud que lo tuvieron en riesgo vital durante 2017, Ric Flair volvió a luchar desde 2021, aplicando su vasta experiencia sobre la lona para desenvolverse lo mejor posible y llevarse la victoria, ante un emocionado público en Tampa, Florida.

Here comes the Nature Boy! #RicFlairsLastMatch pic.twitter.com/KPKCOdjLDF

The celebration is complete! Ric Flair and Andrade El Idolo get the win #RicFlairsLastMatch pic.twitter.com/PYvd0bSszO