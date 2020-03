El Bulldog Británico será inducido al Salón de la Fama de la WWE

El legendario luchador inglés Davey Boy Smith, conocido por su personaje Bulldog Británico, será inducido al Salón de la Fama de la WWE, según anunció su hija Georgia Smith a través de redes sociales.

El icónico peleador que maravilló en la WWF durante algunos años de la década de los '80 y luego con mayor continuidad en los '90, falleció en el 2002 por un ataque al corazón, e ingresará al Hall of Fame en una ceremonia la noche anterior a Wrestlemania, el 2 de abril.

En dicha jornada se sumarán también Batista, JBL, las Bella Twins y el grupo completo de nWO con Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall y Sean Waltman.

De acuerdo a las informaciones entregadas desde Estados Unidos, Smith será representado por Bret Hart en el evento.

I’ve had to be quiet for over a month... It’s been confirmed and official... Now I can shout it to the world!!!! MY DAD IS BEING INDUCTED INTO THE @WWE HALL OF FAME! I LOVE YOU DAVEY!!! pic.twitter.com/cQRXNPnhEj