Ex luchador de WWE desapareció en la playa tras ser arrastrado por la corriente

Conmoción en la lucha libre estadounidense. Shad Gaspard, ex superestrella de WWE y conocido por integrar el equipo Cryme Time, desapareció tras ser arrastrado por la corriente en Venice Beach, California.

Según informó el portal TMZ, Gaspard se encontraba con su hijo de 10 años junto a otro grupo de nadadores, pero una gran ola los sorprendió y fueron atrapados por la corriente.

Los socorristas intentaron rescatar a todas las personas, pero Gaspard les pidió que rescataran primero a su hijo. El menor salió ileso, pero mientras eso ocurría, el retirado luchador de 39 años fue golpeado por una nueva gran ola y esa fue la última vez que se le vio.

Por cerca de tres horas estuvieron los equipos de rescate del Departamento de Bomberos de Los Angeles buscándolo, sin éxito.

Este lunes, nuevamente se reanudó la búsqueda, con la esperanza de encontrarlo con vida.

LA County Sheriff’s divers just resumed the search for 10-year-old boy’s father who was caught in strong rip currents yesterday. @TMZ confirms father as 39-year-old former WWE Superstar Shad Gaspard. @WWE @FOXLA @GDLA @LASDHQ pic.twitter.com/6gX4cZdyC7