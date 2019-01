Falleció "Mean" Gene Okerlund, histórico anunciador de WWE

WWE informó este miércoles que "Mean" Gene Okerlund, histórico anunciador e integrante del Salón de la Fama, falleció a la edad de 76 años por causas aún desconocidas.

WWE is saddened to learn that WWE Hall of Famer Gene Okerlund, the most recognizable interviewer in sports-entertainment history, has passed away at age 76. https://t.co/DyPiEiVLoV