Impacto en la lucha libre: Estrella de WWE Bray Wyatt falleció a los 36 años

Impacto total en el mundo de la lucha libre luego de que este jueves se confirmase el fallecimiento de Windham Rotunda, más conocido como Bray Wyatt en su destacado paso por la empresa estadounidense WWE.

La noticia fue dada a conocer por el CEO de la compañía, Triple H, quien a través de sus redes sociales señaló: "Acabo de recibir una llamada del miembro del Salón de la Fama de la WWE, Mike Rotunda, quien nos informó de la trágica noticia de que nuestro miembro vitalicio de la familia WWE, Windham Rotunda, también conocido como Bray Wyatt, falleció inesperadamente hoy".

"Nuestros pensamientos están con su familia y pedimos que todos respeten su privacidad en este momento", agregó.

Bray Wyatt había tenido su retorno a WWE en octubre de 2022 y se encontraba fuera de pantalla desde el pasado mes de marzo producto de una lesión, pero también tuvo que lidiar con una depresión durante 2020 y 2021 cuando se encontraba con contrato en su primera etampa en la empresa.

Durante gran parte de su vida estuvo vinculado a la lucha libre, en WWE tuvo sus inicios en NXT y saltó a la fama mundial en 2013 cuando debutó en el roster principal como el líder de "The Wyatt Family".

A lo largo de su estadía en WWE cambió en varias ocasiones de personaje, pero siempre mantuvo la esencia de un luchador sombrío, teniendo como "alterego" a The Fiend en los últimos años.

Entre sus campeonatos y logros destacan un reinado como campeón de WWE, dos como campeón universal de WWE, un reinado como campeón en parejas de RAW junto a Matt Hardy, otro como campeón en parejas de Smackdown junto a Randy Orton y Luke Harper y además fue el ganador de la Elimination Chamber en 2017.

Just received a call from WWE Hall of Famer Mike Rotunda who informed us of the tragic news that our WWE family member for life Windham Rotunda - also known as Bray Wyatt - unexpectedly passed earlier today. Our thoughts are with his family and we ask that everyone respect their…