Luto en la lucha libre: Falleció el histórico Scott Hall "Razor Ramon"

El mundo de la lucha libre está de luto. Este lunes, falleció a los 63 años el icónico Scott Hall, recordado por su personaje "Razor Ramon" en WWE y ser integrante del NWO en la extinta WCW, en la década de los 90.

El retirado luchador estuvo hospitalizado e intervenido quirúrgicamente tras sufrir una fractura de cadera la semana pasada, pero tuvo severas complicaciones que provocaron tres infartos.

Debido a su delicado estado de salud, Hall tuvo que ser asistido con soporte vital, pero su familia decidió desconectarlo para dejarlo partir.

La noticia de su fallecimiento fue oficializada por WWE, empresa donde vivió años de gloria en la década de los 90.

WWE is saddened to learn that two-time WWE Hall of Famer Scott Hall has passed away.



WWE extends its condolences to Hall’s family, friends and fans. pic.twitter.com/jgqL3WizOS