Mick Foley: El presidente Trump está tratando de suprimir tantos votos como sea posible

La leyenda de WWE, Mick Foley, publicó este domingo un video en el que expresó su postura respecto a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, asegurando que Donald Trump está tratando "descaradamente" de "suprimir tantos votos como sea posible".

A través de sus redes sociales, el recordado luchador de la empresa estadounidense señaló: "Faltan tres días (para las elecciones), y el presidente Trump está tratando descaradamente de suprimir tantos votos como sea posible".

"Mi pregunta para los partidarios de Trump es ¿Por qué están de acuerdo con esto? No está para nada bien", remarcó Foley.

Del mismo modo, quien fuera recordado por personificar también a Cactus Jack, Mankind y Dude Love, apuntó: "Suprimir los votos es como que un estudiante trate de cambiar las reglas de un partido de baloncesto en medio del juego, no es bueno".

THREE DAYS TO GO.



The President is blatantly trying to suppress as many votes as possible.



My question for Trump supporters: why are you ok with this? pic.twitter.com/zqSQ52Kexg