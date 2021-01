Mick Foley se enfureció con Trump por asalto al Capitolio: Cada lesionado será tu culpa

El legendario luchador de WWE Mick Foley se molestó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego del asalto al Capitolio por parte de sus seguidores el pasado miércoles.

"Esto es tu culpa, señor presidente. Cada una de las lesiones de hoy serán tu culpa", escribió en Twitter el peleador que dio vida a personajes como Mankind, Dude Love y Cactus Jack durante su paso por los cuadriláteros.

Incluso, Foley le pidió a Vince Mc Mahon, dueño de la compañía, que retiren a Trump del Salón de la Fama, donde ingresó en el 2013: "Hey, Vince, ¿qué te parece sacar a este lastimoso hijo de p... de nuestro Salón de la Fama?", señaló en otra publicación.

El miércoles, una multitud de seguidores de Trump asaltó el Capitolio mientras se realizaba la ceremonia para certificar la victoria de Joe Biden en las últimas elecciones presidenciales.

This is on you, Mr President. Every single injury today is on you. https://t.co/6wJKb0pUxa

Hey Vince - how about throwing this sorry son of a bitch out of our Hall of Fame?@VinceMcMahon