Wrestlemania 36 se llevará a cabo en dos noches y tendrá como anfitrión a Rob Gronkowski

Nuevas sorpresas presentó Wrestlemania para su versión 36, ya que después de confirmarse que se desarrollará sin público, ahora la organización confirmó que se llevará a cabo en dos noches y que tendrá como anfitrión al histórico ex jugador de fútbol americano de New England Patriots Rob Gronkowski.

La fecha a ejecutar este evento será entre el sábado 4 y el domingo 5 de abril en el centro de entrenamiento de la WWE en Orlando y ya tiene confirmados los imperdibles enfrentamientos de Undertaker ante AJ Styles; Roman Reigns contra Goldberg; Brock Lesnar frente a Drew Mcentyre y Shayna Baszler enfrentando a Becky Lynch.

Este gran acontecimiento tuvo cambio de sede y la decisión de ejecutarse sin espectadores presenciales, debido a la alerta de coronavirus y comenzará el 4 de abril a las 20:00 horas (23:00 GMT).

