Yasmani Acosta: El color de piel no identifica a cómo son las personas

En medio de las celebradas reacciones de muchos deportistas internacionales tras el asesinato de George Floyd, el luchador cubano-chileno Yasmani Acosta, comentó su experiencia en nuestro país y dijo que si bien no ha sufrido racismo es importante que nadie más lo viva.

"En mi caso no he sufrido racismo. Siempre trato de ser simpático con las personas y en lo personal no creo que un color de piel identifique las cualidades de las personas, sé que hay personas que piensan diferente", dijo en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

"Yo no lo he sufrido, y ojalá que nunca más nadie lo sufra", añadió.

Acosta además reflexionó respecto a su doble nacionalidad: "Algunas personas sienten (racismo) y no lo expresan... No sé cómo será el tema, pero más allá de ver si uno viene de uno u otro país, lo que importa es el deseo por competir y entregarse al máximo. Yo siento que mi corazón está en dos sitios y quiero a las dos patrias por igual, y eso me pone feliz. Soy de dos naciones", comentó.