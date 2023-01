Carlos Zarhi: La pandemia le dio un desarrollo exponencial al pádel

Carlos Zarhi, uno de los grandes exponentes chilenos del pádel, conversó sobre el desarrollo de este deporte en el país, su retorno a la selección nacional y el presente internacional del tour mundial, asegurando que la pandemia le permitió un gran desarrollo a esta actividad que hoy por hoy se desarrolla en todos lados gracias a las múltiples canchas que se han instalado.

"El cambio que tuvimos después pandemia le dio un desarrollo exponencial al pádel, pese a que este igual iba creciendo hacia lo más alto. Fue una de las pocas prácticas que se podían realizar con las medidas sanitarias y estaba abierto al público. Sí sigue así, será uno de los deportes más grandes del mundo", expresó el competidor nacional en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

En esa misma línea, agregó que "en Chile pegó mucho menos que en Argentina. Pese a que tuvimos buenos referentes desde Juan Carlos Valdés o Francisco Cabello el pádel decayó. Sin embargo, cuando comencé a jugar surgió de nuevo gracias a la ayuda que nos dieron plataformas como YouTube o Instagram para viralizar esta práctica".

Sobre su momento personal, el deportista, extenista comentó que su deseo es volver a la selección chilena de la especialidad: "A los dos años desde que inicié, fui a mi primer mundial y terminé número dos de Chile. Logré victorias espectaculares y momentos únicos. Por distintas razones me distancié de la federación por cinco años y al final, me di cuenta de que perdí mucho. Pese a que me queden mis últimos años, con 35 regreso en mi mejor momento a la competitividad y a representar a mi país", comentó.

Finalmente, respecto al tour mundial, el deportista chileno sentenció que "esta difícil que destronen a la dupla Juan Lebrón y Ale Galán. Pero ahora también regresaron el ex dúo número uno, Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno. También el binomio entre Agustín Tapia y Arturo Coello son muy agresivos y pueden luchar en un momento por estar en los primeros lugares".