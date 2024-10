Manu Gayone, una gran promesa del pádel mundial que quiere llevar a Chile a lo más alto

Con apenas 21 años, Manuel Gayone es una de las grandes promesas del pádel mundial, ya que tras ganar el Fip Rise de Santiago en el Club Más Pádel de Vitacura, ascendió al puesto 195 del ranking.

Gayone tiene altas expectativas en esta disciplina y quiere cumplirlas con la bandera chilena en el pecho, pese a nacer en Argentina, tal como lo reconoció en una entrevista que nos brindó en Al Aire Libre.

Manu Gayone quiere llevar a Chile a lo más alto del pádel

"Estoy en Chile hace dos años, que se me dio la oportunidad de venir gracias a un entrenador que yo tenía. Me conseguí unas clases, unos torneos para venir y probar, suerte, y decidí quedarme porque el trato en Chile ha sido increíble para mí, me sentí como en casa desde el minuto que llegué. Y cada día que fue pasando he conocido gente que me ha dado ayuda, que me ha empujado a hacer mejor día a día. Estoy acá ya erradicado, estoy tramitando los papeles para la nacionalidad. Así que en el futuro cercano me encantaría representar a Chile en el mundial. Ojalá pudiera tener un puesto en el equipo", señaló en primera instancia.

Siguiendo con sus expectativas, Gayone señaló: "Desde que estamos trabajando y tenemos los objetivos bien claro lo que me levanto día a día es para llegar a ser un jugador de élite mundial y poder estar 100 por ciento dedicado en el circuito profesional. Así que me encantaría estar en la élite y ojalá, quien dice, entre los mejores del mundo".

Sobre su título reciente junto a Juan Ignacio Rubini, que se suma al de hace algunas semanas en La Serena, sostuvo: "Estoy muy feliz porque era un torneo muy especial para mí porque es en el club donde yo hago clases, donde estoy todos los días, donde entreno, donde paso mucho tiempo de mi semana acá y sabía que iba a venir mi gente y todo, entonces era muy importante para mí este torneo. Tuve la suerte de tener un gran compañero que vino desde España, él es argentino y vino desde España a jugar solamente conmigo este torneo y sin conocernos la verdad que tuvimos buenas sensaciones y nos fue muy bien en el torneo tan importante".

"Ahora lo que estamos buscando es tener el mayor roce posible por eso bueno tomamos la decisión de ir a México a jugar dos torneos de más nivel todavía. Son de mayor categoría entonces van jugadores muy conocidos de la élite del pádel y la verdad que sí lo veo a corto plazo gracias al ascenso que tuve rápido en estos meses me encantaría que sea lo antes posible", añadió.

También analizó el nivel del pádel en nuestro país: "Chile tiene una ventaja enorme en base al empuje que ha tenido después de la pandemia. Tiene clubes increíbles, tiene interacciones muy buenas y mucha gente que está dispuesta a invertir en el deporte, creo que eso es lo fundamental para que vengan nuevas generaciones. Obviamente quizás en Argentina está hace muchos más años, entonces por eso vemos nombres en el circuito y se ha hecho un gran trabajo con los menores, por eso siguen saliendo jugadores. Pero yo creo que Chile va por buen camino, tiene muy buenos jugadores en primera categoría y se le está empezando a dar mucha más atención a los chicos, que es lo fundamental para que el Padel siga creciendo".

Chile está clasificado al Mundial de pádel

El Mundial de pádel está a días de comenzar, ya que se realizará entre el lunes 28 de octubre y el sábado 2 de noviembre en Doha, Qatar.

Chile estará representado en varones por: Javier Valdés, Ignacio Lehyt, Cristóbal Martínez, Carlos Zarhi, Cristóbal Molina, Ian Walker, Sebastián Muñoz y Gonzalo Valdivieso.

En damas, en tanto, participarán: Carolina Ortega, Francisca Curtze, Valentina Castro, Catalina Arancibia, Soledad Mosca, Michelle Coccio, Belén Tafmuch y Kimberley Ahumada.