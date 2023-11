Australiana rompió el récord de la ola más grande surfeada a remo

La surfista australiana Laura Enever recibió este jueves el certificado que acredita su Récord Guinness de ola más grande surfeada a remo por una mujer, tras conseguir domar su tabla el pasado enero sobre una ola de 13,3 metros de altura.

Según la televisión australiana ABC, Enever recibió el galardón en su ciudad natal de Narrabeen, una zona playera en los alrededores de Sydney, en el estado de Nueva Gales del Sur.

La ceremonia tuvo lugar después de que el miércoles la Liga Mundial del Surf (WSF, por sus siglas en inglés) confirmara que la ola que Enever había surfeado en Outer Reef, en la isla hawaiana de Oahu, medía 13,3 metros, unos 30 centímetros más (un pie), que el anterior récord, ostentado por Andrea Moller desde 2016.

"Sabía que era grande cuando remé en ella y cuando arranqué miré hacia abajo y supe que sin duda era la ola más grande que había tomado nunca. Sabía que era la ola de mi vida", dijo Enever, de 31 años, a WSF.

"He trabajado toda mi vida para ser surfista profesional y para estar en el World Tour. Estuve allí y lo abandoné todo por esta atracción por surfear olas grandes. Pensaba que solo quería hacer esto para mí, y estar aquí hoy y tener un Récord Guinness por la ola más grande a remo... no puedo creerlo", dijo tras la ceremonia.

Enever tiene el récord de la ola más grande surfeada a remo, pero el récord absoluto femenino en todas las modalidades de surf es el de la brasileña Maya Gabeira, que en febrero de 2020 surfeó en la localidad portuguesa de Nazaré una ola de 22,95 metros de altura.

WATCH: Australian Laura Enever has surfed her way into the record books after stroking into a giant four-story wave in Hawaii earlier this year, the World Surf League and Guinness World Records said https://t.co/3we9N0GRzj pic.twitter.com/VXceti1Ywr