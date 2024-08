El surfista Nicolás Vargas cumplió su sueño al lograr cinco "aéreos" sobre una ola

Hace algunos días, el surfista chileno Nicolás Vargas, hizo noticia por realizar cinco trucos consecutivos sobre una sola ola. Esta marca es un logro mundial y está postulando a los Récord Guinness.

En una conversación en exclusiva con Al Aire Libre en el marco del lanzamiento de las nuevas zapatillas Vans, Nico Vargas no sólo habló sobre su hazaña con los cinco aéreos, sino que también abordó la realidad nacional del surf y lo que se ha visto en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicolas Vargas Guajardo (@nicolasvargas._)

El sueño cumplido de Nicolás Vargas

Nadie en la historia del surf había logrado realizar cinco trucos consecutivos en una sola ola, cuéntanos un poco sobre este tremendo hito.

Primero que todo, súper feliz de lo que hice, realmente no dimensioné lo que había hecho hasta que hoy en día se subió, se publicó y se empezó a hablar de este récord, la verdad que todo esto es resultado de muchos años de trabajo, llegar a esta instancia, para mí una de las maniobras más difíciles por hacer son los aéreos, cuando uno despega totalmente de la ola y hace un giro en el aire. Este récord fue haber hecho 5 de esos aéreos en una misma ola, la verdad que para mí representa bastante porque en algún momento cuando era chico para mí era un sueño hacer un aéreo, aterrizarlo y hoy en día hacer un récord es un sueño hecho realidad.

¿Cómo es lo de la postulación a los Récords Guinness?

Hasta ahora nadie ha hecho algo similar, entonces tenemos que hacer todo el procedimiento que es por una parte legal y todos los trámites que tiene los récords Guinness, pero es un proceso que lo vamos a ir haciendo y la idea es poder sacar el récord a Flote y poder quedarse con él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Oscar Fredes Rodríguez (@elotrooscar)

El surf en los Juegos Olímpicos de París 2024

¿Qué te pareció lo de Gabriel Medina en París 2024?

Bueno, toda la instancia de los Juegos Olímpicos creo que ha sido perfecta desde el momento que la comitiva decidió hacerlo en Tahíti y no en Francia. Después de las fechas que se estaban haciendo y la organización, creo que al final Gabriel Medina, aparte de que las condiciones se dieron ese día increíble, creo que Gabriel le dio la guinda a la torta de haber hecho esa ola y casi con la puntuación perfecta. No me sorprende, Gabriel Medina es tres veces campeón mundial y seguro que va a querer competir por el oro, así que increíble poder presenciar eso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Las críticas al Team Chile y el el anhelo de organizar unos Juegos Olímpicos

¿Qué te han parecido las críticas a los deportistas del Team Chile por no conseguir medallas?

Yo creo que al final de todo es súper fácil comenzar a criticar a los deportistas sin haber visto todo el procedimiento que hay detrás, desde dónde comienzan, de dónde vienen los deportistas, apuesto que la gran mayoría vienen de familias de escasos recursos, de infancias difíciles, de trayectorias difíciles. Creo que si el día de mañana tuviera toda una organización a nivel país de que los deportistas crecieran en un ambiente tranquilo y con visión, obviamente se les puede pedir medallas, pero hoy en día estamos en algo que seguramente muchos deportistas que están hoy en día en los Juegos Olímpicos nunca han tenido apoyo, o que han tenido poco apoyo, entonces creo que no se les puede pedir nada, siendo que el Estado ni la misma gente chilena a veces le ha dado el apoyo suficiente a estos deportistas. Las medallas y los resultados van a ser cuando haya una gran organización y un gran movimiento en base al deporte.

¿Qué opinas de la idea de organizar los próximos Juegos Olímpicos de 2036?

Creo que sería soñado, cualquier evento deportivo, da igual lo que sea que se haga en tu país, creo que te da mucha expectativa y esperanza de poder clasificar, de poder jugar de local, de poder aprovechar eso, y creo que para todos los que buscan el sueño olímpico sería maravilloso.