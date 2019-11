Chileno Noel de la Torre cerró su temporada de surf consagrándose campeón junior del Tour Alas

Felipe Pizarro alcanzó el segundo puesto en la categoría SUP.

El surfista chileno Noel de la Torre, de 14 años, se confirmó como una de las grandes promesas del deporte tabla, al consagrarse como el nuevo campeón junior del Tour de la Asociación Latoinoamericana de Surf (Alas).

Tras obtener el séptimo puesto en la última fecha del circuito en El Salvador, De la Torre logró un total de 2.990 puntos luego de las cuatro fechas disputadas que le permitieron alcanzar el primer lugar de su categoría. Además, este 2019 el rider nacional ganó dos torneos en México y Chile.

En tanto, el también chileno Felipe Pizarro obtuvo el segundo puesto en la disciplina SUP (stand up paddle). Mientras que Maximiliano Cross fue subcampeón en Open varones y Paloma Santos vicecampeona en la categoría Open.

En otros resultados, John Suazo logró el segundo lugar en SUP race técnico varones; Constanza Fernández, se quedó con la plata del longboard damas; Priscilia Valdez, segundo lugar en el SUP race técnico damas y Carla Pérez se quedó con el tercer puesto en SUP race técnico Damas.