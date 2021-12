El Arica Pro Tour tuvo una exitosa primera jornada para el surf chileno

De alto nivel fue la primera jornada del Arica Pro Tour 2021, triple corona del Surf Chileno que busca consagrar a los campeones nacionales infantiles, junior y open.

En este primer día, el beach break de Las Machas ofreció buenas condiciones de oleaje, para que los mejores surfistas menores de 12 y 14 años del país se midieran en búsqueda de los cupos para las rondas finales. En la categoría femenina, destacó la Iquiqueña Isidora Bultó, quien se apuntó con la mejor combinación de la categoría (12,87). La Viñamarina Rafaella Montesi, en tanto, confirmo su carta de favorita y logró la mejor ola del día (6,67).

En varones, el más destacado fue Maicol Herrera de Maitencillo, quien alcanzó la mejor ola (8,00) y la mejor combinación de la jornada (13,33). "Tuvimos un primer día como esperábamos, buenas condiciones en el banco de arena y los niños aprovecharon las condiciones, hay un nivel importante que viene naciendo en varias localidades de Chile", dijo Francisco Gana, presidente del club organizador.

Para mañana se esperan las finales de las categorías Sub 12 y Sub 14 en el beach break de Las Machas por la mañana, y ya en horas de la tarde, el inicio de la categoría Sub 16, esta vez, en el point break de La Isla.

Las categorías mayores se desarrollarán desde este miércoles en la Ex Isla el Alacrán.