El francés Pierre Louis Costes se coronó campeón del Arica Cultura Bodyboard 2023

Tras una semana llena de acción en el extremo norte del país, el frances Pierre Louis Costes se alzó como ganador del Arica Cultura Bodyboard 2023, logrando además un hito inédito en el torneo nacional.

Pese a quedar atrás en dos ocasiones tras el local Diego Sepúlveda, el europeo remontó en la clasificación para ganar el oro. El podio fue completado por el hawaiano Tanner McDaniel y los franceses Amaury Laverne y Maxime Castillo, ambos igualados en el tercer puesto.

"Estar aquí es un sacrificio por dejar mi familia mientras compito. Al llegar y ver el nivel de competencia tan alto, pensé que a debería parar. Por mi cabeza pasó que, si hoy no ganaba, no regresaba más. Pero, esta sensación de victoria es muy fuerte, porque en la mayoría de los campeonatos me cuesta ganar. La verdad, vale la pena el sacrificio", indicó un emocionado Costes.

Un chileno también recibió distinción, pues el iquiqueño Matías Díaz recibió el premio a la revelación de la competencia, mientras que Yerko Vásquez destacó como mejor fotógrafo.

De esta manera se cerró una nueva edición del evento ariqueño, que reunió alrededor de 1.000 personas en la ExIsla Alacrán, frente al Morro de Arica, para ver la contienda sobre las grandes olas.