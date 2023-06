Hawaiano Sammy Morretino fue la figura en tercera jornada del Arica Cultura Bodyboard

Este jueves se celebró la tercera jornada del Arica Cultura Bodyboard, marcada por el ingreso de marejadas a nuestro país, una situación ideal y favorable para el desarrollo de la competencia, que tuvo como gran figura al hawaiano Sammy Morretino.

Morretino no sólo alcanzó el mejor puntaje del día, si no que el mejor de todas las jornadas que van de competencia. Por ese motivo, no escondió su emoción, y aprovechó los micrófonos para dejarle un consejo a los que están recién comenzando para evitar accidentes.

"Esta es mi cuarta vez en estas olas, anoche me quedé hasta la una de la madrugada viendo videos estudiándola. Primero se debe tener confianza, tener claridad de que estás ante una ola peligrosa, ´una arena de gladiadores'. Se deben preparar bien y usar un casco", señaló el hawaiano, oriundo de las islas Kawaii.

Otro de los que mejor aprovechó las condiciones de la rompiente, fue precisamente un corredor local del Club Unión Flopos, oriundo de la Población La Tacora, Jordan Villalba, quien debe haber tomado una de las olas más altas y perfectas de la jornada, sumando un score final de 11 puntos.

"Tenemos la ola todo el año, sabemos leerla bien, la conocemos bastante, y logré hacer una buena combinación de maniobras", señaló el joven ariqueño.

El registro negativo del día fue la caída que sufrió Jorge Marín de Tal Tal. Afortunadamente sólo tuvo lesiones superficiales, aunque tuvo que abandonar su manga en pleno desarrollo.

Pese a que fue leve el accidente, fue trasladado al Hospital "Juan Noé" de arica, para realizarle los exámenes de rigor, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos en la competencia.