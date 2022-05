La World Surf League aterriza en el norte con presencia de Manuel Selman

Una nueva fecha de la World Surf League (WSL) visitará territorio nacional durante mayo, cuando a contar del 17 y hasta el 22 se dispute el Iquique Surf Pro 2022, con la presencia del especialista nacional en la disciplina, Manuel Selman.

El viñamarino viene precedido de una serie de buenas actuaciones en el tour, destacando el título conseguido en marzo en República Dominicana en la Serie de Clasificación Masculina del Cabarete Pro.

A propósito de aquella consagración en territorio centroamericano, el surfista nacional aseguró que "definitivamente, el triunfo que tuve en República Dominicana me ayudará a llegar en un momento positivo. Ahora me estoy preparando para ir al campeonato de Galápagos (4 al 8 de mayo), así que ahí vamos a tener otro certamen donde espero obtener un buen resultado, para llegar a Iquique al cien por ciento y listo para competir en aguas chilenas, donde siempre me ha ido bien".

El evento, que se efectuará durante el mes de mayo, se llevará a cabo en las olas del sector La Punta, del balneario de Cavancha y será organizado por la Corporación Municipal de Deportes de Iquique.