Mundial de Surf Femenino se la juega por una final limpia en Punta de Lobos

Como ya es tradición en Punta de Lobos, Pichilemu, se realizará el Maui And Sons Pichilemu Women's Pro, el certamen de surf femenino más importante que se realiza en el país, y que es válido para el ranking de la World Surf League (WSL). Además, se eligirá a la campeona sudamericana 2019.

Pero, más allá de los aspectos deportivos, el mundial se la jugará nuevamente por el medio ambiente, ya que tendrá la particularidad de ser un evento carbono neutral, es decir, con eco-eficiencia organizacional que busca reducir las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero de los procesos productivos, a fin de mitigar las causas y efectos del cambio climático.

Es por esto que, el sábado 2 de noviembre, mientras las finalistas disputen el primer lugar para llevarse los 1.500 puntos, un grupo de voluntarios, liderados por el team Maui and Sons: Andrea McRostie, Antonia Galmez, Carolina Saavedra y Karen Blau, se encargarán de la limpieza de la playa Punta de Lobos.

"La contaminación de las playas no es un problema nuevo, pero en las últimas décadas se ha vuelto más crítico. Ésta tiene una infinidad de consecuencias negativas y depende de nosotros cambiar lo que está pasando. Con acciones cotidianas, como reutilizar y reciclar en tu hogar, hasta acciones más grandes, como una limpieza de playa. Los invitamos a todos a participar de la limpieza de playa de Maui and Sons en Pichilemu. No solamente sacaremos basura, sino que recalcaremos la importancia del cuidado del medio ambiente a las que participantes y asistentes", detalló McRostie.

Dentro de la misma línea Giancarlo Giglio, Gerente de Marketing de Maui and Sons Chile, destacó "que cada año buscamos sorprender de manera grata a todas las deportistas y turistas, desde la producción del torneo, hasta el cuidado de nuestras playas, es por eso que este año, por primera vez contaremos con limpieza de playas; no obstante, éste evento contará con puntos verdes durante todo el campeonato para que los visitantes puedan disfrutar del surf y reciclar a la misma vez".