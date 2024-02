[VIDEO] Equipo femenino de la PDI participó con poca fortuna en desafío SWAT

Un equipo chileno compuesto solo por mujeres y representante de la Policía de Investigaciones se viralizó en las últimas horas por su poco afortunada participación en el Desafío SWAT de Emiratos Arabes Unidos.

El team nacional se "robó la película" en el evento organizado por la Policía de Dubai, cuando en su participación vivieron complicaciones para superar uno de los obstáculos.

- Revisa las imágenes que se difundieron a nivel mundial:

Chile 🇨🇱 fielded an all-women team at the UAE SWAT Challenge of 2024. Worth a watch. 😂👇 pic.twitter.com/HsJ6FRRayF