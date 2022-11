FIFA incluyó a Vidal entre históricos jugadores que usaron el número "8" en mundiales

Faltando ocho días para el Mundial de Qatar 2022, la FIFA destacó en sus redes sociales a históricos jugadores que han usado el "8" en sus camisetas, y entre los elegidos figuró el chileno Arturo Vidal.

En una gráfica divulgada en sus redes este sábado, aparece la imagen del "King" vistiendo la camiseta de La Roja y su tradicional número, el cual utilizó en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

...and then there were 8 👕



We're one day closer to the #FIFAWorldCup 🏆⚽️ pic.twitter.com/J8E6S8srbA