Hernán Galindez: Con un punto clasificamos, pero no vamos a salir a empatar

Hernán Galindez, arquero de la selección ecuatoriana y de Universidad de Chile, evidenció su orgullo de estar tan cerca de Qatar 2022, donde la "Tri" necesita solo un punto ante Paraguay para certificar su clasificación.

"Sabemos que con un punto clasificamos, pero no vamos a salir a empatar, sería un error salir a defendernos. Sería bueno dejar una buena imagen en los últimos dos partidos. No saldremos a perder", dijo el guardameta en conversación con El Canal del Fútbol.

"Todos entendemos que lo más importante es clasificar y después tendremos que pelear por los 23 puestos", agregó Galindez.

Finalmente, el arquero de la U resaltó que aún le cuesta dimensionar el gran momento junto a su selección: "Si me hubiesen dicho que en once años sería parte de un equipo a punto de clasificar a un Mundial, habría sido imposible. Me resulta difícil de creer, Ecuador me cambió la vida".

La "Tri" visita a Paraguay con el objetivo de conseguir el punto que certique su boleto a Qatar 2022.