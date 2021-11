La programación de los duelos de noviembre en las Clasificatorias a Qatar 2022

Durante este mes de noviembre se disputarán las fechas 13 y 14 de las Clasificatorias a Qatar 2022, donde la selección chilena vivirá desafíos ante Paraguay y Ecuador como visita y local, respectivamente.

Revisa los horarios de los próximos partidos del campeonato que brinda cupos al Mundial:

Fecha 13

Jueves 11 de noviembre

- Ecuador vs. Venezuela, 18:00 horas.

- Paraguay vs. Chile, 20:00 horas

- Brasil vs. Colombia, 21:30 horas.

- Perú vs. Bolivia, 23:00 horas.

Viernes 12 de noviembre

- Uruguay vs. Argentina, 20:00 horas.

Fecha 14:

Martes 16 de noviembre

- Bolivia vs. Uruguay, 17:00 horas.

- Venezuela vs. Perú, 18:00 horas.

- Colombia vs. Paraguay, 20:00 horas.

- Argentina vs. Brasil, 20:30 horas.

- Chile vs. Ecuador, 21:15 horas.