Martín Lasarte: Chile hace mucho no rescata puntos en Ecuador, desde ese lugar sería bueno un empate

El director técnico de la selección chilena, Martín Lasarte, aseguró que un empate en Quito no le vendría mal a la Roja en el marco de la fecha 6 de las Clasificatorias debido a los resultados obtenidos por el combinado nacional en los últimos procesos.

"No vamos a hacer público lo que hayamos detectado o no de Ecuador. Tenemos análisis de todos los equipos y vamos a intentar buscar aquellas cosas que los puedan perjudicar", apuntó en primer lugar.

"El fútbol es muy difícil de anticipar. Si no estoy mal, hace como cuatro o cinco eliminatorias Chile no rescata ningún punto ahí, desde ese lugar un empate sería bueno, pero dada las circunstancias de hoy parece poco... Lo más importante es que el equipo tenga el control del juego", agregó.

En esa misma línea, Lasarte aseguró que "yo no sé cómo va a ser el trámite del partido, puede ser que vamos ganando y nos empatan en el final y nos va a quedar sabor a poco, o empatamos un partido in extremis y por ahí nos sabe a mucho, entonces repito que lo más importante es que el equipo pueda repetir instancias de partidos anteriores, donde ha asumido el rol de control de los partidos, en líneas generales, y la idea es pasar a la otra etapa, de materializar el control en el arco rival, que es nuestro gran talón de Aquiles".

El técnico de la Roja también se refirió a la necesidad de sumar para no seguir enredando sus opciones de clasificar al Mundial de Qatar. "Mientras las matemáticas no digan otra cosa, nosotros seguimos estando vivos, esto no es lo que tu haces si no lo que también dejan de hacer los demás. Sabemos que Brasil y Argentina van a clasificar y otros equipos tienen muchos puntos, pero no es definitivo".

"Tenemos una necesidad de puntos, yo soy de los que piensa que cuando hay algo que no conseguiste, hay que tratar de hacer algo que nunca hiciste, por eso hemos visto partidos anteriores (ante Ecuador). Vamos a elegir una estrategia con un plan B", complementó el DT.