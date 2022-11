China "borró" a hinchadas sin mascarillas de los partidos de Qatar 2022

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

La televisión estatal de China, CCTV, edita las retransmisiones de los partidos del Mundial de Qatar 2022 para evitar que se vean planos cortos de los aficionados sin mascarillas en las gradas de los estadios qataríes.

Esta medida, no confirmada oficialmente por la cadena, se tomó ante la oleada de comentarios en las redes sociales del gigante asiático en los que se destacaba la aceptación internacional a convivir con Covid fuera de las fronteras chinas.

En el momento en el que la señal de transmisión internacional compartida por los organizadores muestra imágenes de los aficionados en las gradas de los estadios, CCTV5, el canal de deportes del ente chino, pasa a enseñar a los entrenadores de los combinados que disputan el encuentro o conecta con un plano alto desde detrás de las porterías.

Esto provoca situaciones a la hora de ver los partidos como que, tras goles como el que anotó el brasileño Casemiro contra el combinado de Suiza este martes de madrugada en China, los televidentes del país asiático no pudieran ver ninguna de las repeticiones del mismo, como pudo comprobar EFE.

Estos cambios con respecto a la retransmisión internacional, que son fácilmente visibles al desaparecer el marcador durante el tiempo que dura la derivación de señales, al principio solo afectaban a los partidos visualizados por CCTV5, pero acabaron afectando también a la plataforma de emisión en línea Migu, el otro servicio que ofrece el Mundial en China, atestiguó EFE.

A los pocos días de comenzar el Mundial surgieron noticias en redes sociales occidentales de que la televisión china difuminaba las gradas en los partidos para evitar enseñar a los seguidores sin mascarilla, algo que se demostró falso, pero que llamó la atención de los internautas del país.

En las redes sociales como Weibo -similar a Twitter, censurada en China-, ya habían aflorado cientos de capturas de los primeros partidos -retransmitidos sin censura- que destacaban la libertad que se vive en el extranjero en comparación con la política de 'cero covid' que rige en el país asiático antes de que CCTV finalmente decidiese censurar los planos de los aficionados.

Ahora, en contraprestación, en la misma red social aparecen publicaciones que destacan lo antinatural de las retransmisiones bajo la etiqueta "CCTV retransmite el Mundial cortando a los espectadores sin mascarillas", que a lo largo de este martes ha acumulado más de 24,5 millones de visualizaciones, a pesar de no aparecer en la lista de temas candentes del día.

