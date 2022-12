Daniella Chávez cargó contra "Canelo" por lío con Messi: En el otro ring no llega ni al segundo round

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

La modelo chilena Daniella Chávez se descargó en contra del boxeador mexicano Saúl "Canelo" Alvarez por la amenaza que realizó al argentino Lionel Messi, de la que luego reculó.

A través de su cuenta de Twitter, la influencer escribió que el "Canelo siempre -está- haciendo lío, pero me han dicho que en el otro ring no es muy bueno y no llega al segundo round".

Luego, respondió una serie de comentarios de sus seguidores e indicó que el púgil "se está colgando de la fama de Messi", que su intento de amenaza no le resultó, por lo que "lo espero en OnlyFans" y que "siempre el que se siente identificado que no da ni una sale a defender al otro".

Por otro lado, aseguró que "siempre el que busca golpes la tiene chiquita, por eso debe demostrar la hombría de otra forma".

El @Canelo siempre haciendo lío! Pero me han dicho que en el otro Ring no es muy bueno y no llega al segundo Round pic.twitter.com/0wvR7mTYCx — Daniella Chavez (@daniellachavezc) November 29, 2022