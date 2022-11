Desorientado hincha argentino tuvo dificultades para volver a su alojamiento en Qatar

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Un fanático de la selección argentina que viajó hasta Qatar para presenciar al equipo de Lionel Scaloni durante el Mundial tuvo problemas para regresar a su hotel y recibió ayuda de una reportera del canal TN.

El medio compartió el registro de una divertida escena que protagonizó el simpatizante trasandino, quien se encontraba junto a un vehículo sin saber cómo darle a conocer la dirección al conductor, mientras la comunicadora le preguntó si ya había entregado las coordenadas para que lo llevaran a su lugar de alojamiento.

"No, es que no sé dónde vivo, pero yo no me voy a ir... Mira la barba que tiene -dijo sobre el piloto-, tengo miedo; o sea, no tengo la dirección, no tengo nada. Hice todo mal hoy", lanzó.

"Me senté -en el auto- y le dije llévame a la casa", señaló ante una pregunta de la reportera, quien le cuestionó por qué le había dicho eso en español: "Es que yo no sé inglés... si supiera inglés sería el dueño de Miami". La presentadora posteriormente le ofreció ayuda.

- Revisa el divertido suceso: