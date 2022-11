¡Gran susto! Periodista argentino vivió momento de tensión en directo con autoridad qatarí

El periodista argentino Joaquín "Pollo" Alvarez vivió un tenso e incómodo momento este jueves durante una transmisión en vivo desde Qatar para el Canal 13 de Buenos Aires, ya que fue interrumpido por una autoridad desconocida que le exigió la documentación para poder grabar en el lugar.

El comunicador intentó dialogar con el hombre, pero éste reaccionó molesto con un gesto alejando el micrófono, lo que generó preocupación del periodista, que de inmediato tuvo que buscar su credencial, diciendo en vivo a sus compañeros "no le gusta que esté grabando".

Minutos después, Alvarez explicó en detalle al panel del programa en Argentina lo que pasó tras la compleja interrupción.

"No sabemos quién era, no nos dijo, después vinieron dos personas más. Da miedo, pensé que me iban a meter preso", precisó, detallando que tiene todas las credenciales pertinentes. "Insólito lo que pasó", cerró.