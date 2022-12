Monjes tibetanos vibraron con la conquista de Argentina en el Mundial de Qatar 2022

El campeonato obtenido por la selección argentina en la Copa del Mundo 2022 desató celebraciones en diversas partes del mundo, y una de las imágenes más curiosas fue la de un grupo de monjes budistas tibetanos que desató su felicidad, especialmente por Lionel Messi.

"De todas las asombrosas demostraciones de emoción colectiva y unidad de experiencia humana que es el lenguaje global del fútbol, quizás esta sea la más esclarecedora. Algunos deseos terrenales son irresistibles y la iluminación puede esperar un día más", escribió el exseleccionado australiano Craig Foster sobre el momento que compartió en Twitter.

La cuenta de Instagram Videos of Tibet (@voftibet) publicó un registro desde otro ángulo y agregó que el vibrante festejo se dio en algún lugar de India tras el silbatazo final.

Revisa la alegría de los monjes luego de la final de Qatar 2022:

